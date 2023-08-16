Galatasaray'da Zaha ve Icardi'nin ardından bir dünya yıldızı daha gündemde. Sarı-kırmızılılar. PSG'den ayrılan Sergio Ramos'un transferinde büyük yol katetti.





37 yaşındaki İspanyol yıldızın Sarı-kırmızılılarını 1 yıllık teklifi karşısında 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Ramos'un ayrıca 6 milyon Euro maaş, 2,5 milyon Euro da imza parası istediği belirlendi.





Bu arada dünkü Ljubljana maçı öncesi G.Saray kulübünün "Rams Park'ta 50 bin kişiyiz" paylaşımını Ramos'un da beğenmesi taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.





Sergio Ramos'un beğendiği paylaşım :





Öte yandan orta sahaya da takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Aslan, son olarak Leicester City'nin Fransız orta saha oyuncusu Boubakary Soumare'yi listesine aldı.





Yönetim, 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis isteyen İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulundu.























