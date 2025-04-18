Rams Park'tan dünyaya Filistin mesajı

Galatasaray tribünleri, Süper Lig'de Bodrum FK ile oynanan maçta açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi ve uluslararası toplumun soykırım karşısındaki sessizliğine dikkati çekti.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin sarı-kırmızılı taraftarları, karşılaşmanın oynandığı Rams Park Stadyumu'nda Filistin'e destek pankartları açtı.
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Galatasaraylı taraftarların açtığı pankartlarda, "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ve "Özgür Filistin" ifadelerine yer verildi.
Her maçta Filistin'e verdikleri destekle bilinen Galatasaray tribünleri, bu hassasiyetiyle dünya kamuoyunda büyük takdir topluyor.