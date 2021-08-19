Galatasaray Avrupa Ligi turunu İstanbul'a bıraktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaştı. Galatasaray'ın golünü Kerem Aktürkoğlu atarken Randers'ın eşitlik golü Lauenborg'tan geldi.
Randers-Galatasaray maçının önemli anları;
8. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Emre’nin şutunda top kaleci Carlgren’den döndü. Dönen topla buluşan Kerem’in şutunda kaleci yine gole izin vermedi.
14. dakikada Muslera’nın hatalı vuruşunda topu kapan Egho’nun şutunda Uruguaylı file bekçisi ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL!
- 25. dakikada Mustafa Muhammed’in pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kerem’in üç rakibinin arasından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
📺 @keremakturkoglu’nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz! 👏💪 #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/7wtekq9tAn
📺 @keremakturkoglu’nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz! 👏💪 #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/7wtekq9tAn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2021
49. dakikada sol kanattan Kopplin’in ortasında ceza sahası içinde Vito’nun vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
GOL!
- 54. dakikada Kopplin’in sol taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kale önünde bulan Lauenborg düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada sol kanattan Patrick van Aanholt’un ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren’de kaldı.
84. dakikada ceza sahası içinde kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalan Feghouli’nin vuruşunda kaleciden dönen topu tekrar önünde bulan Feghouli’nin ceza sahası içi sol tarafından vuruşundan meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
📸 #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/4TQkc1R6tP
📸 #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/4TQkc1R6tP— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 19, 2021