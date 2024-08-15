UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo mavililer, Avusturya'da da rakibine 2-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Temsilcimiz yoluna UEFA Konferans Ligi'nde play-off maçlarıyla devam edecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi Slask Wroclaw - St. Gallen maçının galibi olacak.
Rapid Wien'e galibiyeti getiren golleri ise 77. dakikada Sidl ve 87. dakikada Lang kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'da Pedro Malheiro 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Rapid Wien 1-0 Trabzonspor golü izle
Rapid Wien 2-0 Trabzonspor golü izle
Rapid Wien - Trabzonspor maç özeti izle
Rapid Wien 2-0 Trabzonspor maç özeti
6. dakikada Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yapan Cvetkovic, topu yandan auta gönderdi.
16. dakikada Seidl'ın pasında Burgstaller'in ceza alanında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
34. dakikada ceza sahasının sağ tarafından son çizgiye hareketlenen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
74. dakikada sol kanattan hareketlenen Burgstaller'in pasında Jansson topla buluştu. Jansson'un ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen topu kurtarmayı başardı.
77. dakikada Rapid Wien golü buldu. Bolla'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Seidl'ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
81. dakikada Barisic, topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Enis Destan'ın gelişine vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
84. dakikada Nwakaeme, sol kanattan savunmanın arkasına topu gönderdi. Kaleci Hedl, Trezeguet'nin meşin yuvarlağa kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.
87. dakikada Rapid Wien farkı ikiye çıkardı. Seidl'ın ara pasında topla buluşan Lang, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma Rapid Wien'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Avusturya temsilcisi, adını play-off turuna yazdırdı.
Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.