UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kaybeden bordo mavililer, Avusturya'da da rakibine 2-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.