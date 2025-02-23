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Real Madrid Girona'yı mağlup etti: Zirveyle puanını eşitledi

Real Madrid Girona'yı mağlup etti: Zirveyle puanını eşitledi

20:3923/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Real Madrid'in gol sevinci.
Real Madrid'in gol sevinci.

Real Madrid, LaLiga 25. haftasında konuk ettiği Girona'yı 2-0 mağlup etti ve lider Barcelona'yla puanını eşitledi. Galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Modric ile 83. dakikada Vinicus Jr attı. Milli oyuncumuz Arda Güler süre almadı. Real Madrid-Girona maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 25. haftasında Real Madrid sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernebau'da oynanan mücadeleyi Madrid 2-0 kazandı.


Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Modric ile 83. dakikada Vinicus Jr kaydetti.


ARDA YİNE OYNAMADI

Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid’in oynadığı son 7 maçın 6'sında süre alamadı.

Bu sonucun ardından lider Barcelona ile puanını eşitleyen Real Madrid ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.


REAL MADRİD - GİRONA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Girona maçının özetini izlemek için



#Real Madrid
#LaLiga
#Girona
#Arda Güler

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