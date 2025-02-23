Real Madrid, LaLiga 25. haftasında konuk ettiği Girona'yı 2-0 mağlup etti ve lider Barcelona'yla puanını eşitledi. Galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Modric ile 83. dakikada Vinicus Jr attı. Milli oyuncumuz Arda Güler süre almadı. Real Madrid-Girona maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 25. haftasında Real Madrid sahasında Girona ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernebau'da oynanan mücadeleyi Madrid 2-0 kazandı.
Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Luka Modric ile 83. dakikada Vinicus Jr kaydetti.
Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid’in oynadığı son 7 maçın 6'sında süre alamadı.
Bu sonucun ardından lider Barcelona ile puanını eşitleyen Real Madrid ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.