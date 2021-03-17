Benzema tarihe geçti: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti. İspanyol ekibi Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İtalya temsilcisi Atalanta'yı ağırladı.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla kapatan Madrid ekibi, Sergio Ramos'un 60. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid çeyrek finalde

Atalanta'nın 83. dakikada Luis Muriel ile bulduğu gole bir dakika sonra Marco Asensio ile cevap veren Real Madrid, mücadeleyi 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Benzema tarihe geçti

REKLAM

Fransız forvet Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

Real Madrid-Atalanta maçının özeti

Real Madrid-Atalanta maçının özetini izlemek için tıklayınız

SPOR İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi: Manchester City çeyrek finalde (ÖZET)

SPOR Şampiyonlar Ligi'nde tartışılan olay: Gole giderken maçın ilk yarısını bitirdi