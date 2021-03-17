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Real Madrid-Atalanta 3-1 maç özeti: Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle

Benzema tarihe geçti: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi (ÖZET)

Real Madrid 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Atalanta'yı bu kez 3-1'lik skorla mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ayrıca Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi maç özetlerini ve Real Madrid-Atalanta maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Benzema'nın gol sevinci
Benzema'nın gol sevinci

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti. İspanyol ekibi Real Madrid, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İtalya temsilcisi Atalanta'yı ağırladı.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan maçın 34. dakikasında Karim Benzema, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı bu skorla kapatan Madrid ekibi, Sergio Ramos'un 60. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid çeyrek finalde

Atalanta'nın 83. dakikada Luis Muriel ile bulduğu gole bir dakika sonra Marco Asensio ile cevap veren Real Madrid, mücadeleyi 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Benzema tarihe geçti

Fransız forvet Benzema, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Raul Gonzalez'in ardından Devler Ligi'nde 70 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

Real Madrid-Atalanta maçının özeti

Real Madrid-Atalanta maçının özetini izlemek için tıklayınız

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