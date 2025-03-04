Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

12:484/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid evinde Atletico Madrid’i konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid evinde Atletico Madrid’i konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid evinde Atletico Madrid’i konuk edecek. Bu akşam saat 23.00’da başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alıp almayacağı ise merak konusu. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid - Atletico Madrid canlı izleme linki…

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde Atletico Madrid’i ağırlıyor. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma saat 23.00’de başlayacak. Peki, Arda Güler Atletico Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11’mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte Real Madrid - Atletico Madrid canlı izleme linki…

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

Real Madrid - Atletico Madrid maçını canlı izlemek için

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU FİKSTÜR

İKİ TAKIM, 237. KEZ RAKİP OLACAK

Real Madrid ile Atletico Madrid, tüm kulvarlarda bugüne kadar 236 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid 120 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Atletico Madrid ise 59 kez kazandı. İki takım arasındaki 57 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Eflatun-beyazlılar, bu maçlarda 407 gol atarken, kırmızı-beyazlılar ise 306 gol buldu.

İki ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 2'si final olmak üzere 9 kez karşılaştı. Real Madrid, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarındaki final maçları da dahil olmak üzere 6 kez kazanırken, Atletico Madrid rakibine karşı Devler Ligi'nde 2 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle noktalandı.

KARŞILAŞMAYI CLEMENT TURPİN YÖNETECEK

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.



#Real Madrid
#Atletico Madrid
#Şampiyonlar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbu'da iftar ve sahur ne zaman? İstanbul imsakiyesine göre 4 Mart 2025 iftar ve sahur saatleri