Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde Atletico Madrid’i ağırlıyor. Fransız hakem Clement Turpin’in yöneteceği karşılaşma saat 23.00’de başlayacak. Peki, Arda Güler Atletico Madrid maçında oynayacak mı, ilk 11’mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte Real Madrid - Atletico Madrid canlı izleme linki…

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD CANLI İZLE

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU FİKSTÜR

İKİ TAKIM, 237. KEZ RAKİP OLACAK

Real Madrid ile Atletico Madrid, tüm kulvarlarda bugüne kadar 236 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Real Madrid 120 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Atletico Madrid ise 59 kez kazandı. İki takım arasındaki 57 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Eflatun-beyazlılar, bu maçlarda 407 gol atarken, kırmızı-beyazlılar ise 306 gol buldu.

İki ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 2'si final olmak üzere 9 kez karşılaştı. Real Madrid, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarındaki final maçları da dahil olmak üzere 6 kez kazanırken, Atletico Madrid rakibine karşı Devler Ligi'nde 2 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle noktalandı.

KARŞILAŞMAYI CLEMENT TURPİN YÖNETECEK

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.







