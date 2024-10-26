Real Madrid - Barcelona maç kadrosu ve ilk 11’ler || El Clasico'da ilk 11’de kimler var?

Real Madrid, İspanya LaLiga 11. hafta karşılaşmasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak olan El Clasico saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid-Barcelona maç kadrolarına ve canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya Laliga 11. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak olan El Clasico mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, derbi karşılaşmasında yedekler arasında yer alıyor.
El Clasico Real Madrid'in 105, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
REAL MADRİD - BARCELONA 11'LER
Real Madrid: Lunin, Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Mbappè, Vini Jr.
Barcelona: Inaki Pena, Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde, Casado, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski