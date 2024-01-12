İspanya Süper Kupa finalinde El Clasico heyecanı. Atletico Madrid’i 5-3 mağlup ederek finale yükselen Real Madrid, Osasuna’yı 2-0 mağlup eden Barcelona ile karşılaşacak. Arandina maçında gösterdiği performans ile Atletico Madrid maçında forma giyme şansı yakalayan Arda Güler’in final maçında da görev alması bekleniyor. İki takımın son 10 karşılaşmasında Barcelona’nın 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Real Madrid ise bu maçlardan 4 kez galip ayrıldı. Peki, Real Madrid - Barcelona Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

REAL MADRİD - BARCELONA SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona Süper Kupa finali 14 Ocak Pazar günü saat 22.00 ’de başlayacak. Karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

ARDA GÜLER SÜPER KUPA FİNALİNDE OYNAYACAK MI?

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina maçında gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Arda Güler, Atletico Madrid maçında uzatmalarda son dakikalarda forma şansı bulmuştu.

Arda Güler oyuna girdikten sonra takımı iki gol buldu ve finale yükseldi. Carlo Ancelotti’nin oyunun gidiş yönüne göre milli yıldıza forma şansı vermesi bekleniyor.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

25 Kepa Arrizabalaga

2 Dani Carvajal

6 Nacho Fernandez

22 Antonio Rüdiger

23 Ferland Mendy

5 Jude Bellingham

10 Luka Modric

15 Federico Valverde

18 Aurelien Tchouameni

7 Vinicius Junior

11 Rodrygo

BARCELONA

13 Ignacio Pena

3 Alejandro Balde

4 Ronald Araujo

15 Andreas Christensen

20 Sergi Roberto

23 Jules Kounde

7 Ferran Torres

21 Frenkie de Jong

22 İlkay Gündoğan

9 Robert Lewandowski

11 Raphinha

SÜPER KUPAYI EN ÇOK KAZANAN BARCELONA

İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.

Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.

İspanya'da Süper Kupa 2020'de formatını değiştirip "4'lü final" (Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Kral Kupası finalistleri) olarak oynanmaya başlamış ve yapılan anlaşmayla Suudi Arabistan'a alınmıştı.

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'şer milyon euro, Atletico Madrid 1,7 milyon euro, Osasuna ise 750 bin euro almıştı.

Ayrıca finale kalan takımlara 1'er milyon avro, kupayı kazanan takıma 2 milyon euro ekstra ödeme yapılıyor.







