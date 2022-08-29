Real Madrid Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi

Espanyol'u mağlup eden Real Madrid, La Liga'da liderliğini sürdürdü.
Real Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçerken, Espanyol'un forvet oyuncusu Joselu 43. dakikada beraberliği getiren golü attı ve devre arasına beraberlikle girdiler
İkinci yarı Real Madrid, Karim Benzema'nın 88. dakikada attığı gol ile öne geçti. Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada Espanyol kalecisi Benjamin Lecomte ceza sahasında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü ve bu pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Benzema kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.
- Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
💪 Victoria y liderato con doblete de @Benzema. #EspanyolRealMadrid
💪 Victoria y liderato con doblete de @Benzema. #EspanyolRealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 28, 2022