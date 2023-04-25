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Spor

Real Madrid maçında 4 gol atıp tarihe geçti

Real Madrid’in LaLiga’da 4-2 kaybettiği maçta Girona forması giyen Taty Castellanos, takımının tüm gollerini kaydederken, 76 yıl sonra bir ilke imza attı.

23:37 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Taty Castellanos - Girona

Taty Castellanos - Girona

İspanya LaLiga’nın 31. haftasında ligin ikinci sırasında yer alan Real Madrid, Girona’ya konuk oldu.

Ev sahibi ekipte Taty Castellanos, performansıyla maça damga vurdu. 24 yaşındaki oyuncu, 62 dakikada 4 gole imza atarken takımına 3 puan kazandıran isim oldu. Madrid ekibinde Vinicius Junior ve Lucas Vazquez takımının gollerini kaydedederken, mücadele Girona lehine 4-2 sonuçlandı.

Eflatun-beyazlılar bu yenilgi sonrası 65 puanda kalırken, 1 maçı eksik lider Barcelona 76 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Müsabakada 4 gol atan Taty Castellanos, 1947’den beri LaLiga’da Real Madrid’e bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu.



#Real Madrid
#Taty Castellanos
#Girona
18 dakika önce
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