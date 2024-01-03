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Spor

Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, saat 21.15'te Mallorca ile karşılaşacak. Real Madrid-Mallorca maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eflatun beyazlı formayı giyememişti. 19 yaşındaki futbolcunun, Mallorca maçında ilk defa Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

18:51 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:05 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Carlo Ancelotti & Arda Güler - Real Madrid
Carlo Ancelotti & Arda Güler - Real Madrid

Real Madrid, İspanya La Liga maçında Mallorca ile karşılaşacak. Türkiye saati ile 21.15'te başlayacak olan Real Madrid-Mallorca maçı S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek. Real Madrid-Mallorca maçını S Sport üyeliği olanlar canlı olarak takip edebilecek.

Arda Güler oynayacak mı?

Bu mücadelede milli futbolcumuz Arda Güler'in de forma giymesi bekleniyor. Genç yıldız, Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eflatun beyazlı formayla sahaya çıkamamıştı.

Carlo Ancelotti Arda Güler için ne dedi?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın forma giyebileceğini söyledi. İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu. Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.

Real Madrid-Mallorca maçının kadroları ve canlı istatistikleri


#Real Madrid
#Arda Güler
#Mallorca
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