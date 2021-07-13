Real Madrid'i karıştıran ses kaydı

La Liga ekibi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in 2006 yılına ait bir ses kaydı yayımlandı.
Perez'in kulübün iki efsane ismi Raul Gonzalez ve Iker Casillas için flaş ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
İspanyol basınından El Confidencial'in paylaştığı ses kaydında, Perez'in iki isimden 'dolandırıcı' diye bahsettiği duyuluyor.
İşte Florentino Perez'in ses kaydında kullandığı ifadeler;
- "Real Madrid'in en büyük dolandırıcılarından birincisi Raul, ikincisi ise Casillas. Sahtekarlık deyince akla ilk Raul gelir. Çok benciller, onlara güvenemezsin. Bir hata yaparsan seni yüzüstü bırakırlar. Sorun şu ki; insanlar onları çok seviyor ve savunuyor. Casillas , Real Madrid'in standart kalecisi değil, hiçbir zamanda olmadı."
🚨 | Telah bocor sebuah File rekaman suara Florentino Perez pada tanggal 11 September tepatnya di tahun 2006, yang dibocorkan oleh @elconfidencial pic.twitter.com/lTeMboUB6A
🚨 | Telah bocor sebuah File rekaman suara Florentino Perez pada tanggal 11 September tepatnya di tahun 2006, yang dibocorkan oleh @elconfidencial pic.twitter.com/lTeMboUB6A— IG: @media.madridista (@mediamadridista) July 13, 2021
- Iker Casillas
- Casillas, Real Madrid formasıyla 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i La Liga olmak üzere 19 kupa şampiyonluğu yaşadı.
- Raul Gonzalez
- Real Madrid tarihinin en golcü futbolcuları arasında yer alan Raul Gonzalez, eflatun-beyazlı formayla 16 kupa kazandı.