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Real Madrid'i karıştıran ses kaydı

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in, takımın iki efsane ismi Raul ve Casillas'a 'sahtekar' dediği bir ses kaydı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madridi karıştıran ses kaydı
Florentino Perez

La Liga ekibi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in 2006 yılına ait bir ses kaydı yayımlandı.

Perez'in kulübün iki efsane ismi Raul Gonzalez ve Iker Casillas için flaş ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

İspanyol basınından El Confidencial'in paylaştığı ses kaydında, Perez'in iki isimden 'dolandırıcı' diye bahsettiği duyuluyor.

İşte Florentino Perez'in ses kaydında kullandığı ifadeler;

  • "Real Madrid'in en büyük dolandırıcılarından birincisi Raul, ikincisi ise Casillas. Sahtekarlık deyince akla ilk Raul gelir. Çok benciller, onlara güvenemezsin. Bir hata yaparsan seni yüzüstü bırakırlar. Sorun şu ki; insanlar onları çok seviyor ve savunuyor. Casillas , Real Madrid'in standart kalecisi değil, hiçbir zamanda olmadı."

  • Iker Casillas
  • Casillas; 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i La Liga olmak üzere Real Madrid formasıyla 19 kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
    Casillas; 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i La Liga olmak üzere Real Madrid formasıyla 19 kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
  • Casillas, Real Madrid formasıyla 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i La Liga olmak üzere 19 kupa şampiyonluğu yaşadı.
  • Raul Gonzalez
  • Real Madrid tarihinin en golcü futbolcuları arasında yer alan Raul Gonzalez, eflatun-beyazlı formayla 16 kupa kazandı.

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