Real Madrid'in yıldızı Vinicius ağlayarak oyundan çıktı

Real Madrid-Ajax maçında ev sahibi ekibin genç yıldızı Vinicius Jr. sakatlık geçirdi. Bileğindeki sıkıntının oyuna devam etmesine engel olmasının ardından gözyaşları içerisinde kalan oyuncunun görüntüsü geceye damga vuran anlar arasında yer aldı.
İspanyol basını, Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceğini ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.
İşte Vinicius'un ağlayarak oyundan çıktığı anlar;
Vinicius leaving the pitch in tears 😔 pic.twitter.com/AJTBZUWsa2
Vinicius leaving the pitch in tears 😔 pic.twitter.com/AJTBZUWsa2— Yasmine (@yasminebllt) 5 Mart 2019
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