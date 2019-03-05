UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid'in yıldızı Vinicius ağlayarak oyundan çıktı

Real Madrid'in Ajax ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Vinicius Jr. sakatlık geçirdi. Genç oyuncu sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemezken gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncunun görüntüsü geceye damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr. Ajax maçında sakatlığı sebebiyle ağlayarak oyundan çıktı.

Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Jr. Ajax maçında sakatlığı sebebiyle ağlayarak oyundan çıktı.

Fotoğraf: SUSANA VERA / Reuters

Real Madrid-Ajax maçında ev sahibi ekibin genç yıldızı Vinicius Jr. sakatlık geçirdi. Bileğindeki sıkıntının oyuna devam etmesine engel olmasının ardından gözyaşları içerisinde kalan oyuncunun görüntüsü geceye damga vuran anlar arasında yer aldı.

İspanyol basını, Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceğini ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.

Vinicius sakatlığı sonrasında ağlayarak oyundan çıktı.
Vinicius sakatlığı sonrasında ağlayarak oyundan çıktı.

Vinicius sakatlığı sonrasında ağlayarak oyundan çıktı.
Vinicius sakatlığı sonrasında ağlayarak oyundan çıktı.

İşte Vinicius'un ağlayarak oyundan çıktığı anlar;

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