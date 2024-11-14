Rey Manaj Sivas'a dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında Rey Manaj'ın sağ kasından bir sakatlık yaşadığı anımsatılan açıklamada, "Rey Manaj'ın yapılan sağlık kontrollerinde kas yaralanması teşhis edilmiştir. Kulüp doktorumuz Ahmet Edremit tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Rey Manaj'ın en az 4-6 haftalık bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacı olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.