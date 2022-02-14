Ricardo Quaresma'dan olay hareket

Portekiz Süper Ligi'nde oynanan Belenenses SAD - Vitoria Sc maçının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Vitoria Guimaraes forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma, maçta 1-0 yenik durumda oldukları sırada rakip takımın futbolcusunun zaman geçirmek için yerde yatmasına tahammül edemedi.
Rakibini kucağında taşıdı
Portekizli oyuncu, rakibini kucağına alarak saha kenarına taşımak istedi. Daha sonra diğer oyuncuların araya girmesiyle, Quaresma rakibini yere bıraktı.
- Bu hareket sonrasında Portekizli oyuncu sarı kart görürken, mücadeleyi de Belenenses 1-0 kazandı.
İşte yaşananlar;
😅 Ricardo Quaresma, sakatlanan rakibinin kenara gelmesine yardımcı oluyor...
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😅 Ricardo Quaresma, sakatlanan rakibinin kenara gelmesine yardımcı oluyor...