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Ricardo Quaresma'dan olay hareket

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Belenenses-Vitoria Guimaraes karşılaşmasına damga vurdu. Yerde yatan rakibini kucağına alan Quaresma, zaman geçirmemesi adına saha dışına taşımaya çalıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ricardo Quaresmadan olay hareket: Rakibini kucağında taşıdı
Quaresma'nın rakibini kucağına aldığı anlar

Portekiz Süper Ligi'nde oynanan Belenenses SAD - Vitoria Sc maçının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Vitoria Guimaraes forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma, maçta 1-0 yenik durumda oldukları sırada rakip takımın futbolcusunun zaman geçirmek için yerde yatmasına tahammül edemedi.

Rakibini kucağında taşıdı

Portekizli oyuncu, rakibini kucağına alarak saha kenarına taşımak istedi. Daha sonra diğer oyuncuların araya girmesiyle, Quaresma rakibini yere bıraktı.

  • Bu hareket sonrasında Portekizli oyuncu sarı kart görürken, mücadeleyi de Belenenses 1-0 kazandı.

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