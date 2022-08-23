Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Hemen satılmalı Fenerbahçe'yi değerlendiren Rıdvan Dilmen, takımın stoper transferine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Attila Szalai ile ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu. Macar futbolcunun abartıldığını ifade eden Dilmen, "Söylenildiği gibi 15 milyon euro falan veriliyorsa hemen satılıp başka oyuncu alınmalı" dedi.

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