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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Hemen satılmalı

Fenerbahçe'yi değerlendiren Rıdvan Dilmen, takımın stoper transferine ihtiyacı olduğunu belirtirken, Attila Szalai ile ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu. Macar futbolcunun abartıldığını ifade eden Dilmen, "Söylenildiği gibi 15 milyon euro falan veriliyorsa hemen satılıp başka oyuncu alınmalı" dedi.

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Rıdvan Dilmenin Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı yorumları
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti ve averajla liderliğe yükseldi.

TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin stoper transferine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dilmen'in karşılaşmayla ilgili yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"Üç farklı sonuç çıkabilirdi"

  • "Bugün üç farklı sonucu da görebilirdik. İki takımın da hem çok büyük artıları ve eksileri var. Ne Adana Demirspor ilk yarıdaki gibi savunma zaafı vermeli ne de Fenerbahçe ikinci yarı olduğu gibi her topu savunma arkasına kaçırmalı."

"Tadından yenmez bir lig olacak"

  • "Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, son şampiyon Trabzonspor ve Fenerbahçe... Tadından yenmez bir lig bekliyor bizi."

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"Fenerbahçe böyle pozisyonlar vermemeli"

  • "Fenerbahçe, kendi evinde 3-0 öndeyken böyle pozisyonlar yemez. Onyekuru'nun en önemli özelliği savunma arkası koşusu. Ferdi hücuma da katkıda bulunduğu için Onyekuru hep Lemos ile birebir kaldı."

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"Bu sezon herkes çok istekli"


  • "Bu sezon ligin anahtarı tek kelime; konsantrasyon. Fenerbahçe son şampiyon olduğunda lig çok erken bitmişti. Bu sezon herkes çok istekli. Ali Koç da 5 yıllık başkanlık döneminde hiç bu kadar konsantre bir takım yaratmamıştı."

"Sonuç sürpriz değil"

  • "Adana Demirspor, hücum hattında savunmaya dönmeyen 4 oyuncuyla oynadı. Bu kadroların ardından 4-2'lik sonuç sürpriz değil."

"Takımı izlememiş"

  • "Jorge Jesus'un 4 ay takımı izlediğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı Miha Zajc gibi tamamen oyun sistemine uygun bir futbolcuyu Kiev maçlarında oynatmamak gibi bir hata yapmazdı. Geçen sezonun en iyi oyuncularından biriydi."

"Serdar Aziz güvenilebilecek bir oyuncu değil"

  • "Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadrosu var ancak stopere kesinlikle bir hamle yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. Serdar Aziz'i çok severim ama uzun maratonda güvenilebilecek bir oyuncu değil."

"Szalai abartılıyor"

  • "Attila Szalai'nin abartıldığı kadar yüksek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Normal bir oyuncu Szalai. Söylenildiği gibi 15 milyon euro falan veriliyorsa hemen satılıp başka oyuncu alınmalı."

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Attila Szalai (@szancso41)'in paylaştığı bir gönderi

"İki stopere ihtiyaç var"

  • "Forvet diye tutturuluyor Fenerbahçe'de ancak o bölgede 4-5 tane iyi oyuncunuz var, savunmacınız yok. Minimum 1, bana sorarsanız 2 tane stopere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben olsam yeni gelmesine rağmen Gustavo'yu falan hemen yollarım."

"Fenerbahçe'de hücum kültürü var"

  • "Fenerbahçe kültüründe hücum anlayışı vardır. Biz zamanında Adana Demirspor'u 6-0 yendiğimiz maçın ikinci yarısında gol atamadık diye yuhalanmıştık. Jorge Jesus ile de Fenerbahçe taraftarları yine o kültüre dönebilmek istiyor."

Aykut Kocaman kıyaslaması

  • "Şu kadro Aykut Kocaman'ın elinde olsa stoper alın demem ancak hocanız Jorge Jesus, bu oyun iyi stoper gerektirir. Aykut Kocaman da dünya çapında bir teknik direktördür ancak farklı bir şey oynatır."

"Crespo'yu oynatmaz"

  • "Jesus, Miguel Crespo'yu Türkiye'de oynatmaz. Mert Hakan da dönmüşken forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Düz oyuncu sevmiyor hoca."

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