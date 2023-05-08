River Plate-Boca Juniors maçında kırmızı kartlar havada uçuştu

İki takım futbolcuları birbirlerine girdi.
Arjantin Premier Lig'inde ezeli rakipler River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. Ev sahibi River Plate, 90+3'te penaltıdan bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Golün ardından iki takım futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktı. Yedek kulübesinin de dahil olduğu olayların ardından iki takımdan toplam 7 isim kırmızı kart gördü.
River Plate'den Palavecino, Centurion, ve Gomez, Boca Juniors'tan da Merentiel, Fernandez, Valentini ve Almiron oyundan ihraç edildi.
River Plate aldığı bu galibiyetle puanını 37'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Boca ise 18 puanla 13. sırada yer aldı.