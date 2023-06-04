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Spor

River Plate tribününde acı ölüm

Arjantin Premier Ligi'nde oynanan River Plate-Defensa y Justicia maçında tribünden düşen bir taraftar hayatını kaybetti. Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, 25. dakikada skor 0-0 iken mücadeleyi durdurdu ve karşılaşma tatil edildi.

16:35 . 4/06/2023 Pazar
DHA
Güney Amerika'da tribünden düşme olayları çok sık yaşanıyor.

Güney Amerika'da tribünden düşme olayları çok sık yaşanıyor.

Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda oynanan River Plate-Defensa y Justicia karşılaşmasında dakikalar 14'ü gösterirken bir taraftar tribünden düştü.


Yetkililerin açıklamasına göre; 53 yaşındaki Pablo Marcelo Serrano, River Plate'in Sivori Alta tribününde 15 metre yükseklikten düştükten sonra başından aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.


River Plate yaptığı açıklamada, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.


Mücadelenin hakemi Hakem Fernando Rapallini, maçı 25. dakikada skor 0-0 iken durdurdu ve karşılaşma tatil edildi.


Polis, olayın nedenini araştırırken, tribünü delil toplamak için 24 saat süreyle kapattı.





#Arjantin Premier Ligi
#River Plate
#Defensa y Justicia
1 saat önce
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