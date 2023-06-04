River Plate tribününde acı ölüm

River Plate yaptığı açıklamada, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.