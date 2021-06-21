Spor Rıza Çalımbay bizzat istedi Sefa Yılmaz imzayı atıyor
TRANSFER

Rıza Çalımbay bizzat istedi: Sefa Yılmaz imzayı atıyor

Sivasspor’un 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay bizzat istedi: Sefa Yılmaz imzayı atıyor
1.83 boyundaki Sefa Yılmaz sağ ayağını kullanıyor.

UEFA Konferans Ligi’nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlıların, en son Gençlerbirliği forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Sefa Yılmaz transferini bitirmesi an meselesi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sefa Yılmaz transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

  • Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Boluspor, Altınordu gibi takımlarda görev yapan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 35 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.

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