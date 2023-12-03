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Spor

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe derbisine gözdağı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçı değerlendiren teknik direktör Rıza Çalımbay, "Sakatlarımız dönünce her şey bizim için iyi olacak. Fenerbahçe derbisini kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

22:41 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 22:43 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay

Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Rıza Çalımbay'ın açıklamaları:
'Puan, puandır'

"Puan, puandır. Özellikle deplasmanda ve Ankaragücü ligin en iyi takımlarından biri. Maça iyi başladık aslında. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Pozisyonlarımızı bulduk ama keşke kazanabilseydik. 3 maç oldu 2 galibiyet 1 beraberlik var kendi adıma"


Fenerbahçe derbisi

"Önümüzde çok önemli bir maç var yukarılara tırmanabilmek için. Çok zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız"


'Her şey bizim için iyi olacak'

"Elimizde kanat yok. Muleka'yı Cenk'i koyuyoruz, yerleri oralar değil çocukların. Brugge maçında savunmadaki 4 oyuncunun 3'ü kendi yerinde değil. Konuşuyorlar ama elimizde oyuncu olsa öyle bir skor olur mu bizde? Milot, Rachid gibi isimler dönünce elimiz rahatlayacak. Rebic girdi güzel şeyler yaptı ama onda daha neler var! Yüzde 40'ıyla oynuyor. Ona da söyledim artık bir şeyler dökmeli sahaya. Sakatlarımız dönünce her şey bizim için iyi olacak"











#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#MKE Ankaragücü
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