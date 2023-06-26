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Spor

Rıza Çalımbay'ın yerine Servet Çetin

Sivasspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Servet Çetin'in getirildiğini açıkladı.

10:16 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Servet Çetin, Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapmıştı.

Servet Çetin, Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, takımın başına Servet Çetin’in getirildiğini duyurdu.


Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “DG Sivasspor’umuzda hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapmış eski milli futbolcumuz Servet Çetin, yeni dönemde teknik direktör olarak kulübümüze hizmet verecek. 4 sezon kulübümüze en iyi şekilde hizmet veren Servet Çetin’in, hem Sivas’ı hem de mevcut oyuncu grubumuzu en iyi tanıyan isimlerden biri olarak, bu görevi layığıyla yerine getireceğine şüphemiz yoktur. 2017 yılından itibaren farklı takımlarda antrenör olarak görev yapmış hocamızın, artık bilgi birikimini teknik direktör olarak aktarmasının hem Sivas, hem de Türk futbolu için bir kazanç olacağını düşünmekteyiz. Servet Çetin hocamıza ve teknik ekibine güvenimiz tam olup, birlikte yürüyeceğimiz bu yolda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Sivasspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin için 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda imza töreni düzenlenecek.






#Sivasspor
#Servet Çetin
#Süper Lig
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