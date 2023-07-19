Rodrigo Becao Fenerbahçe'de

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A takımlarından Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladı.
27 yaşındaki stoper sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için bu akşam İstanbul'a gelecek.
Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Kariyerine Bahia'da başlayıp Cska Moskova ve Udinese formaları giydi.
Ryan kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 7. transferi de Rodrigo Becao olacak.
"Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir..."