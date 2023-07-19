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Spor

Rodrigo Becao Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transferi için kulübü Udinese ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

15:37 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A takımlarından Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladı.


27 yaşındaki stoper sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için bu akşam İstanbul'a gelecek.


Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.


Kariyerine Bahia'da başlayıp Cska Moskova ve Udinese formaları giydi.


Fenerbahçe'nin 7. transferi

Ryan kent, Edin Dzeko, Umut Nayir, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 7. transferi de Rodrigo Becao olacak.


Fenerbahçe'nin KAP açıklaması:

"Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir..."




#Fenerbahçe
#Becao
#Transfer
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