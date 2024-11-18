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Rodrigo Bentancur takım arkadaşıyla ilgili söylemlerinden dolayı 7 maç men cezası aldı

Rodrigo Bentancur takım arkadaşıyla ilgili söylemlerinden dolayı 7 maç men cezası aldı

15:4118/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
AA
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Heung-min Son ve Rodrigo Bentancur
Heung-min Son ve Rodrigo Bentancur

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Tottenham'ın Uruguaylı oyuncusu Rodrigo Bentancur'a ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle 7 maç men cezası verdi.

The FA'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun medyaya verdiği röportajda aşağılayıcı ve ırkçı söylem kullanması nedeniyle kural ihlalinde bulunduğu ve bu nedenle 7 maç men ile 100 bin sterlin para cezasına çaptırıldığı belirtildi.


"Özür diledi"

Bentancur, haziran ayında ülkesinde katıldığı bir programda Tottenham formasıyla ilgili bir soru üzerine Güney Koreli takım arkadaşı Heung-min Son'la ilgili, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor" ifadesini kullanmıştı.


Uruguaylı futbolcu, ırkçı olarak algılanan ve tepki çeken bu ifadelerin ardından özür dilemişti. Heung-min Son ise Bentancur'un kendisi hakkında kullandığı sözlerle ilgili, "Rodrigo'yu seviyorum. Onunla güzel anılarımız oldu. Bu açıklamaların ardından hemen özür diledi." şeklinde görüş belirtmişti.


Rodrigo Bentancur, Londra temsilcisinin Premier Lig'de Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton ve Liverpool ile İngiltere Lig Kupası'ndaki (Carabao Cup) Manchester United maçlarında forma giyemeyecek. Bentancur, UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında ise görev yapabilecek.

#Tottenham
#Heung-min Son
#Rodrigo Bentancur

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