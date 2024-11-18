Rodrigo Bentancur takım arkadaşıyla ilgili söylemlerinden dolayı 7 maç men cezası aldı

The FA'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun medyaya verdiği röportajda aşağılayıcı ve ırkçı söylem kullanması nedeniyle kural ihlalinde bulunduğu ve bu nedenle 7 maç men ile 100 bin sterlin para cezasına çaptırıldığı belirtildi.





"Özür diledi"

Bentancur, haziran ayında ülkesinde katıldığı bir programda Tottenham formasıyla ilgili bir soru üzerine Güney Koreli takım arkadaşı Heung-min Son'la ilgili, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor" ifadesini kullanmıştı.





Uruguaylı futbolcu, ırkçı olarak algılanan ve tepki çeken bu ifadelerin ardından özür dilemişti. Heung-min Son ise Bentancur'un kendisi hakkında kullandığı sözlerle ilgili, "Rodrigo'yu seviyorum. Onunla güzel anılarımız oldu. Bu açıklamaların ardından hemen özür diledi." şeklinde görüş belirtmişti.



