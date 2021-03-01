Spor Milan, Romayı deplasmanda 2-1 yendi (ÖZET)
FUTBOL FUTBOL

Roma-Milan maç özeti izle: Serie A maç özetleri

Milan, Roma'yı deplasmanda 2-1 yendi (ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Milan, deplasmanda Roma'yı 2-1 yendi. Roma-Milan maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Milanlı futbolcuların gol sevinçleri
Milanlı futbolcuların gol sevinçleri

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı ekiplerinden Roma, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı. Karşılaşmaya Milan baskılı başladı ve ilk dakikalarda Roma kalesinde çok sayıda fırsat yakalamasına karşın golü bulamadı.

Penaltı kararı VAR'dan geldi

İlk yarının sonlarına doğru Roma, Milan kalesinde tehlikeler yaratırken, 41. dakikada Romalı Federico Fazio'nun Davide Calabria'ya yaptığı harekete hakem Marco Guido, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 42. dakikada penaltı atışını gole çeviren Franck Kessie, Milan'ı maçta öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı, bu skorla konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Eşitlik geldi

İkinci yarıya Roma golle başladı. 50. dakikada Jordan Veretout karşılaşmaya yeniden eşitliği getiren golü attı: 1-1.

Milan yeniden öne geçti

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 58. dakikada Ante Rebic, kırmızı-siyahlı takımı maçta yeniden üstün duruma getirdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Roma'yı 2-1 yendi.

Inter'i takip ediyor

Başkent deplasmanından 3 puanla dönen Milan, puanını 52'ye yükseltti ve lider Inter'i 4 puan geriden ikinci sıradan takibini sürdürdü. Bu sonuçla Milan aynı zamanda 3. sıradaki Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Roma ise bu sezon kendi sahasında ilk kez maç kaybetti. Sezondaki 6. yenilgisini alan sarı-kırmızılı başkent takımı 44 puanla 5. sırada kaldı.

  • Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 45 dakika oynadı ve ikinci yarıda yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Lukaku coştu, Inter liderliği kaptı
SPOR
Lukaku coştu, Inter liderliği kaptı

Roma-Milan maç özeti izle


Abone Ol Google News
Ehliyeti yokmuş!

Ehliyeti yokmuş!

​10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.
Beni özlemediniz mi?

Beni özlemediniz mi?

​Eski ABD Başkanı Donald Trump yeniden sahnede.
Esnafıngözü kabinede

Esnafın
gözü kabinede

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.
Engel tanımıyoruz

Engel tanımıyoruz

​Aşılama işlemleri tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor.
CHP'nin hedefi <br>Türkiye'yi aşısız bırakmak

CHP'nin hedefi
Türkiye'yi aşısız bırakmak

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.

Yeni Şafak bölgede

Yeni Şafak bölgede

Geri alınan ​Karabağ'da işgalin izleri siliniyor.

Kripto para sessizliği

Kripto para sessizliği

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

Normalleşme hazırlıkları

Normalleşme hazırlıkları

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.
ABD kaosu geri döndü

ABD kaosu geri döndü

​Biden'ın dilinden düşürmediği slogan, bu şekilde gerçek oldu.
Türkiye'den geldin cezası

Türkiye'den geldin cezası

Ünlü gazeteci Cemal el-Cemal, Kahire'ye iner inmez tutuklandı.
Nahda sokakta

Nahda sokakta

​Tunus Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasındaki kriz sürüyor.
Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.