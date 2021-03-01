Milan, Roma'yı deplasmanda 2-1 yendi (ÖZET)

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı ekiplerinden Roma, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı. Karşılaşmaya Milan baskılı başladı ve ilk dakikalarda Roma kalesinde çok sayıda fırsat yakalamasına karşın golü bulamadı.

Penaltı kararı VAR'dan geldi

İlk yarının sonlarına doğru Roma, Milan kalesinde tehlikeler yaratırken, 41. dakikada Romalı Federico Fazio'nun Davide Calabria'ya yaptığı harekete hakem Marco Guido, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 42. dakikada penaltı atışını gole çeviren Franck Kessie, Milan'ı maçta öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı, bu skorla konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Eşitlik geldi

İkinci yarıya Roma golle başladı. 50. dakikada Jordan Veretout karşılaşmaya yeniden eşitliği getiren golü attı: 1-1.

REKLAM

Milan yeniden öne geçti

Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 58. dakikada Ante Rebic, kırmızı-siyahlı takımı maçta yeniden üstün duruma getirdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Roma'yı 2-1 yendi.

Inter'i takip ediyor

Başkent deplasmanından 3 puanla dönen Milan, puanını 52'ye yükseltti ve lider Inter'i 4 puan geriden ikinci sıradan takibini sürdürdü. Bu sonuçla Milan aynı zamanda 3. sıradaki Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Roma ise bu sezon kendi sahasında ilk kez maç kaybetti. Sezondaki 6. yenilgisini alan sarı-kırmızılı başkent takımı 44 puanla 5. sırada kaldı.

REKLAM

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 45 dakika oynadı ve ikinci yarıda yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

SPOR Lukaku coştu, Inter liderliği kaptı

Roma-Milan maç özeti izle



