Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’ne galibiyet ile başladı

Ronaldo karşılaşmada gol atamadı
Al Nassr, grubun iddialı takımlarından Persepolis'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Al-Nassr'a galibiyeti getiren goller 62. dakikada Ghareeb ve 72. dakikada Qasem'den geldi.
İlk yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Al-Nassr, süper yıldızı Ronaldo ile mutlak bir şansı değerlendiremedi. İkinci yarıda 56. dakikada Persepolis takımından Milad Sarlak, Ronaldo'ya yaptığı hareketle kırmızı kart gördü.
10 kişi kalan rakibi karşısında hakimiyeti eline alan Al-Nassr 2 gol bularak Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.