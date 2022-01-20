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Ronaldo isyan etti: "Neden ben?"

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Brentford maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi. Hırsından ağlamak üzere olan Portekizli yıldızı, teknik direktör Ralf Rangnick teselli etmeye çalıştı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Ronaldo isyan etti: Neden ben?
Ronaldo'nun mutsuz anları kameralara yansıdı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Brentford'u 3-1 yendi.

Ligin 22. haftasında Manchester United'ın, Brentford Cummunity Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United, 55. dakikada Anthony Elanga, 62. dakikada Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'un attığı gollerle 3-0 öne geçerken; Brentford, Ivan Toney'in 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla puanını 35'e çıkaran Manchester United ligde 7. sırada yer alırken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

Ronaldo'dan tepki

Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan alındı. Teknik direktör Ralf Rangnick'e tepki gösteren Portekizli yıldız, "Neden ben" diye serzenişte bulundu.

Morali oldukça bozulan ve hırsından ağlamak üzere olan Ronaldo'yu Rangnick teselli etmeye çalıştı.

Alman çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamada Ronaldo'ya söylediklerini şu şekilde aktardı:

  • "Ronaldo'yu oyundan alırken ona dedim ki; 'Bak, 36 yaşındasın ve formun muhteşem ama bir teknik adam olduğunda teknik adam gözlüklerinle bakabileceksin. Benim işim takım için en iyisini yapmak, umarım sen de her şeyi bu şekilde görürsün."
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