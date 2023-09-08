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Spor

Sacha Boey: 100 milyon euroya giderim

Fransız basınına konuşan Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, "Suudi Arabistan'dan 100 milyon euro teklif gelse kabul eder miydin?" sorusuna "Elbette. Geleceği düşünmek lazım. Benzema'yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl 'hayır' diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım" cevabını verdi.

Umut Yılmaz
10:13 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sacha Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 61 maçta 2 gol atıp 4 asist kaydetti.

Sacha Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 61 maçta 2 gol atıp 4 asist kaydetti.

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Fransa basınına açıklamalarda bulundu.


"Suudi Arabistan'dan 100 milyon euro teklif gelse kabul eder miydin?" sorusuna Boey, "Elbette. Geleceği düşünmek lazım. Aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema'yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl 'hayır' diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım" cevabını verdi.


"Futbolcu olmasaydım, hiçbir şey olamazdım. Elimden hiçbir şey gelmiyor" diyen Fransız futbolcu, hesabında ne kadar olduğunu bilmediğinin altını çizerek, "Annem ilgileniyor tüm bu işlerle. Her ne kadar milyoner olmasam da sadece parayı harcama kısmı ile ilgileniyorum" diye konuştu.




"Hayalim Premier Lig"

"Hayalini kurduğun bir takım var mı?" sorusuna Boey, "Bir takımdan ziyade Premier Lig hayali kuruyorum. Montreuil'den (Paris'e yakın şehir) çıkan biri olarak PSG forması giymek de güzel olurdu ama hayal boyutunda bir arzu ve istek değil bu" dedi. Fransa Ligue 1'in en büyük liglerden birisi olduğunu dile getiren 22 yaşındaki sağ bek, "İlk 3 içinde yer alan bir lig. Avrupa kupalarındaki başarısızlık bir şey değiştirmiyor. Ligue 1'de oynamak çok zor" ifadelerini kullandı.




"Takım arkadaşlarım Erdoğancı"

Galatasaray soyunma odasında futbolcuların siyasi yakınlığı sorulması üzerine ise Boey, "Türkiye'de çok hassas bir konu. Bilinen oyuncuların fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.


Geçen yıl Müslüman olan Boey, cenazesinde müzik istemediğini belirterek, "Kur'an yeterli olacaktır" dedi.




#Galatasaray
#Sacha Boey
#Suudi Arabistan
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