Sahibi aynı kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek mi?

Başka bir kulüp satın almak isteyen beş ya da altı kulüp sahibinin bulunduğu bilgisini veren Ceferin, "Sadece Manchester United'ı düşünmüyoruz. Kural ya aynı kalacak ya da izin vereceğiz. Henüz emin değilim. Çoklu kulüp sahipliğine yönelik yatırımlara 'Hayır' dememeliyiz, ancak bu durumda ne tür kurallar koyacağımızı görmeliyiz. Çünkü kurallar katı olmalı" diye konuştu.