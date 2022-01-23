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Fenerbahçeli oyuncu Marcel Tisserand Fransa yolcusu: Görüşme yapıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımın Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne talip oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saint-Etienne Fenerbahçeli Marcel Tisserandın peşinde: Görüşme yapıldı
Transfermarkt verilerine göre Tisserand'ın güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro

Sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşan ve gelecek sezon takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmek isteyen Fenerbahçe'de, aynı zamanda transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Takıma yapılacak transfer takviyelerinin yanı sıra gönderilecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alan sarı-lacivertli takımda, Marcel Tisserand'ın da ayrılma ihtimali bulunuyor.

Saint-Etienne Fenerbahçeli Marcel Tisserand'ın peşinde

Fransız basınında yer alan haberlerde, Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'nin Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Hatta teknik direktör Pascal Dupraz'ın, 29 yaşındaki oyuncuyu telefonla aradığı ve bir görüşme yaptıkları ifade edildi.

  • Fransa'da oynamaya sıcak bakan Kongolu oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. 2020 yılında Wolfsburg'tan 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Tisserand, bu sezon 19 maçta süre aldı.

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