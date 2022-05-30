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Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü: Taraftarlar kendi oyuncularına saldırdı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) play-out finalinde Auxerre'e yenilen Saint-Etienne küme düştü. Mücadele sonrasında sahaya giren taraftarlar kendi oyuncularına saldırdı.

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Haber Merkezi AA
Saint-Etienne Ligue 2ye düştü: Taraftarlar kendi oyuncularına saldırdı
Saint-Etienne taraftarı karşılaşma sonrasında çılgına döndü

Saint-Etienne, 1-1 biten ilk maçında rövanşında Auxerre'i Geoffroy-Guichard Stadı'nda ağırladı. Karşılaşma, Auxerre'den Sakhi'nin 51 ve Saint-Etienne'den Camara'nın 76. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Küme düştüler

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Fransa İkinci Ligi (Ligue 2) ekibi Auxerre, Ligue 1'e yükseldi. 10 kupayla Paris Saint-Germain'le beraber Ligue 1'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne ise alt lige düştü.

  • Kendi futbolcularına saldırdılar
  • Yüzlerce Saint-Etienne taraftarı, mağlubiyet sonrası sahaya girerek takımlarını protesto etti. Birçok taraftar sahaya meşale attı.
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