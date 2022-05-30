Saint-Etienne Ligue 2'ye düştü: Taraftarlar kendi oyuncularına saldırdı

Saint-Etienne, 1-1 biten ilk maçında rövanşında Auxerre'i Geoffroy-Guichard Stadı'nda ağırladı. Karşılaşma, Auxerre'den Sakhi'nin 51 ve Saint-Etienne'den Camara'nın 76. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlanınca penaltı atışlarına geçildi.
Küme düştüler
Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Fransa İkinci Ligi (Ligue 2) ekibi Auxerre, Ligue 1'e yükseldi. 10 kupayla Paris Saint-Germain'le beraber Ligue 1'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Saint-Etienne ise alt lige düştü.
- Kendi futbolcularına saldırdılar
- Yüzlerce Saint-Etienne taraftarı, mağlubiyet sonrası sahaya girerek takımlarını protesto etti. Birçok taraftar sahaya meşale attı.