Sakaryaspor altyapısı parlıyor

Türkiye profesyonel liglerinde namağlup tek takım olan Sakaryaspor, TFF 2. Lig’de emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerliyor. Son olarak ligin 20. haftasında sahasında Bayburt Özel İdare Spor’u 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, en yakın rakibiyle puan farkını 8’e çıkarttı.

Geçtiğimiz senelerde adından başarılarla söz ettirmesi dışında yetiştirdiği futbolcularla da tanınan Sakaryaspor, geçmişe göz kırpmaya başladı. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman ve Tuncay Şanlı gibi Türk futboluna damga vuran isimleri yetiştiren Sakaryaspor, yakın tarihte ise sadece Burak Bekaroğlu’nu bir üst lige transfer etmişti. 2018-2019 sezonunda Sakaryaspor’dan 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a giden Burak Bekaroğlu bu sezon ise Süper Lig’de mücadele eden Karagümrük’e transfer oldu.

REKLAM

Yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, eski günlerine sportif başarılarıyla birlikte dönmeye başladı.

Yeşil-siyahlılar, son olarak altyapıda yetiştirdiği genç stoper Arif Kocaman’ı Süper Lig takımlarından Kayserispor’a transfer etti. Bu transferle birlikte bir kez daha Türk futbolu gözünü Sakaryaspor altyapısına çevirdi.





Sakaryaspor'dan Süper Lig'e transfer olan son isim Arif Kocaman oldu.

"Sakaryaspor uzun yıllar sonra Türk futboluna yetenekli oyuncular veriyor"

Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, altyapısında futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Arif Kocaman’ın Kayserispor’a transferinin ardından bu sefer dikkatler altyapıdan kadroya yeni dahil edilen Berkay Kurubacak, Ruhi Yıldız ve Furkan Toker’e çevrildi. Aynı zamanda Sakaryaspor A takımında bu sezon gelecek vadeden Azad Tarım ve kaleci Yuşa Tığrak gibi altyapıdan yetişen futbolcular bulunuyor.

REKLAM

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan altyapı genel koordinatörü Murat Balaban "Eski günlere inşallah dönüyoruz. Daha çok çalışıyoruz. Sakaryaspor uzun yıllar sonra Türk futboluna yetenekli oyuncular veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

😎 TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 20. Hafta sonrası oluşan puan durumu.#KenetlenSakarya pic.twitter.com/yIfg1PZDn8 — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 17, 2022