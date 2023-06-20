Samatta baş ağrıtacak

Samatta, hem Fenerbahçe'de hem de Genk'te beklentileri karşılayamadı.
Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye dönüyor.
Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olan Samatta, 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret kazanıyor.
30 yaşındaki forveti en az zararla elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, menajeriyle görüştü. Tanzanyalı futbolcu da Genk'te kalmak isterken, Belçika ekibi satın alma opsiyonu olan 4 milyon euroyu ödemek istemiyor.
Samatta, geride bıraktığımız sezon çıktığı 36 maçta 6 gol atıp 1 de asist kaydetti.