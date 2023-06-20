|
Spor

Samatta baş ağrıtacak

Fenerbahçe, Genk'in satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği Mbwana Samatta'yı en az zararla elden çıkarmaya çalışacak.

10:47 . 20/06/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Samatta, hem Fenerbahçe'de hem de Genk'te beklentileri karşılayamadı.

Samatta, hem Fenerbahçe'de hem de Genk'te beklentileri karşılayamadı.

Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye dönüyor.


Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olan Samatta, 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret kazanıyor.


30 yaşındaki forveti en az zararla elden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, menajeriyle görüştü. Tanzanyalı futbolcu da Genk'te kalmak isterken, Belçika ekibi satın alma opsiyonu olan 4 milyon euroyu ödemek istemiyor.


Samatta, geride bıraktığımız sezon çıktığı 36 maçta 6 gol atıp 1 de asist kaydetti.





#Fenerbahçe
#Genk
#Mbwana Samatta
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım aylığı alanlara iyi haber: Maaşlar artacak