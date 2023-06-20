Samatta baş ağrıtacak

Fenerbahçe'de bu hafta öncelikle yeni teknik direktör açıklanacak. Yerli isimlerden İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman öne çıkarken, İtalyan teknik adam Montella da hala ihtimaller arasında yer alıyor. Ayrıca Dzeko, Miha Zajc ve Arda Güler konusunda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.