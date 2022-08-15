Samatta'nın sözleşme detayları belli oldu: Genk'in satın alma opsiyonu var

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda, teknik direktör Jorge Jesus tarafından beğenilmeyen forvet oyuncusu Mbwana Samatta ile yollar ayrılıyor.

4 milyon euro satın alma opsiyonu var

Dün sabah Belçika'ya giden 29 yaşındaki Tanzanyalı oyuncu, Genk ile anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun mevcut maaşının 1.4 milyon eurosunu Genk, kalan kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Ayrıca Samatta için 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Genk’in Şampiyonlar Ligi’ne katılımı ve başka bonuslara bağlı olarak bu rakam 4 milyon euroya çıkabilir.

6 milyon euro karşılığında transfer edilen Samatta, geride bıraktığımız sezonu Royal Antwerp'te kiralık olarak geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

SPOR Samatta bavulunu toplayıp gitti: İşte yeni takımı