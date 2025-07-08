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Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı: 1. Eleme Turu maçları başlıyor!

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı: 1. Eleme Turu maçları başlıyor!

11:088/07/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu heyecanı başlıyor

EFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-26 sezonu, 1. eleme turu maçlarıyla bugün ve yarın start alıyor. Toplamda oynanacak 14 karşılaşma ile Avrupa futbolunun zirvesine çıkmak için ilk adım atılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda hangi maçlar var? İşte maç programı…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün ve yarın oynanacak 1. eleme turu maçları ile yeni sezon heyecanı başlayacak.

Şampiyonlar Ligi eleme turu maçları ne zaman başlayacak, hangi maçlar var?

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvasında 1. eleme turu ilk maçları bugün ve yarın oynanacak.

Bugün:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

Yarın:

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)



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