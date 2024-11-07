Şampiyonlar Ligi maçında skandal hata

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan maçta da

Emiliano Martinez ile Tyrone Mings arasındaki pozisyonun bir benzeri yaşanmıştı. Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazit, aut atışını pas olarak kullanarak topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a göndermişti. Kartal da Mings gibi topu eliyle durdurmuştu. Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyonda penaltı itirazında bulunmuş ancak karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirmişti.