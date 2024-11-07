Şampiyonlar Ligi maçında skandal hata

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge-Aston Villa maçında İngiliz ekibinin savunma oyuncusu Tyrone Mings'in penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile İngiliz takımı Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadele Club Brugge'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Aston Villa'nın savunma oyuncusu Tyrone Mings'in yaptığı hata maça damga vurdu. Aut atışını kullanan kaleci Emiliano Martinez'in pasını, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol eden İngiliz futbolcu, penaltıya neden oldu. Club Brugge'de topun başına geçen Hans Vanaken, penaltıda hata yapmadı ve takımını galibiyete taşıdı.
İlk 3 maçını kazanan Aston Villa, ilk mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı. İkinci galibiyetini elde eden Club Brugge ise puanını 6'ya yükseltti.