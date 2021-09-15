Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdılar

Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele eden Sheriff Tiraspol, Shakhtar Donetsk'i 2-0 yendi ve tarihlerinde katıldıkları ilk Devler Ligi maçından galibiyetle ayrıldılar.
Moldova ekibinin gollerini 16. dakikada Adama Traore ve 62. dakikada Momo Yansane attı.
Sheriff'e tarihi galibiyeti getiren goller;
.@ChampionsLeague | Sheriff 1-0 Shakhtar
Golaço para abrir este dia de Champions 🔥#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/XYIqv9X6UZ
.@ChampionsLeague | Sheriff 1-0 Shakhtar
.@ChampionsLeague | Sheriff 2-0 Shakhtar
O Sheriff faz o 2º 😱#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/s6AXo99JvU
.@ChampionsLeague | Sheriff 2-0 Shakhtar
Tarihlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sheriff Tiraspol, Shakhtar'ı 2-0 mağlup etti #UCL
👉Topa sahip olma oranları;
▪Sheriff: Yüzde 25
▪Shakhtar: Yüzde 75 pic.twitter.com/Dao6U9klja
Tarihlerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sheriff Tiraspol, Shakhtar'ı 2-0 mağlup etti #UCL