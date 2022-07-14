Şampiyonlar Ligi'nde 1.tur elemeleri tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1.eleme turunda 6 maç yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:Dinamo Batumi 1 - 2 Slovan Bratislava
Soligorsk 0 - 2 NK Maribor
Klaksvik 3 - 1 Bodo Glimt
Ferencvaros 5 - 1 Tobol
CFR Cluj 2 - 2 Pyunik
Linfield 2 - 0 TNS
Rövanş maçlarının ardından Slovan Bratislava (Slovakya), Maribor (Slovenya), Bodo/Glimt (Norveç), Ferencvaros (Macaristan), Pyunik (Ermenistan) ve Linfield (Kuzey İrlanda) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları, 19-20 ve 26-27 Temmuz'da oynanacak.