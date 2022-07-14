Spor Şampiyonlar Liginde 1tur elemeleri tamamlandı
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Şampiyonlar Ligi'nde 1.tur elemeleri tamamlandı

Dün Akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1.eleme turu rövanş karşılaşmalar oynanan 6 maçla tamamlandı.

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Haber Merkezi AA
Şampiyonlar Liginde 1.tur elemeleri tamamlandı
Shakhter Soligorsk - NK Maribor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1.eleme turunda 6 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Batumi 1 - 2 Slovan Bratislava

Soligorsk 0 - 2 NK Maribor

Klaksvik 3 - 1 Bodo Glimt

Ferencvaros 5 - 1 Tobol

CFR Cluj 2 - 2 Pyunik

Linfield 2 - 0 TNS

Rövanş maçlarının ardından Slovan Bratislava (Slovakya), Maribor (Slovenya), Bodo/Glimt (Norveç), Ferencvaros (Macaristan), Pyunik (Ermenistan) ve Linfield (Kuzey İrlanda) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları, 19-20 ve 26-27 Temmuz'da oynanacak.

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