Şampiyonlar Ligi'nde 1.tur elemeleri tamamlandı

Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK'ya karşı iş birliği önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın İsveç ve Finlandiya dahil tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerince terörist kabul edildiğini hatırlatarak, "İstihbarat paylaşımı, birlikte çalışma ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli." dedi.