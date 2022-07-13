Şampiyonlar Ligi'nde elemeler devam ediyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 9 maç yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Rigas Skola 2 - 1 Helsinki
Lincoln Red 2 - 0 Shkupi
Karabağ 5 - 1 Lech Poznan
Zalgiris Vilnius 1 - 0 Ballkani
Sheriff 1 - 0 Zrinjski
Tirana 1 - 2 Dudelange
Hiberbians 0 - 0 Shamrock Rovers.
FK Sutjeska 0 - 1 Ludogorets
Vikingur R. 3 - 3 Malmö
Rövanş maçlarının ardından HJK Helsinki (Finlandiya), Shkupi (Kuzey Makedonya), Karabağ (Azerbaycan), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Sheriff (Moldova), F91 Dudelange (Lüksemburg), Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Ludogorets (Bulgaristan) ve Malmö (İsveç) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak.
Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Kosova ekibi Drita, adını 2. eleme turuna yazdırdı.