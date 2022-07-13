Spor Şampiyonlar Liginde elemeler devam ediyor
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Şampiyonlar Ligi'nde elemeler devam ediyor

Dün Akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1.eleme turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

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Haber Merkezi AA
Şampiyonlar Liginde elemeler devam ediyor
Vikingur 3-3 Malmö

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 9 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rigas Skola 2 - 1 Helsinki

Lincoln Red 2 - 0 Shkupi

Karabağ 5 - 1 Lech Poznan

Zalgiris Vilnius 1 - 0 Ballkani

Sheriff 1 - 0 Zrinjski

Tirana 1 - 2 Dudelange

Hiberbians 0 - 0 Shamrock Rovers.

FK Sutjeska 0 - 1 Ludogorets

Vikingur R. 3 - 3 Malmö

Rövanş maçlarının ardından HJK Helsinki (Finlandiya), Shkupi (Kuzey Makedonya), Karabağ (Azerbaycan), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Sheriff (Moldova), F91 Dudelange (Lüksemburg), Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Ludogorets (Bulgaristan) ve Malmö (İsveç) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Kosova ekibi Drita, adını 2. eleme turuna yazdırdı.

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