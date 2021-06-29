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Şampiyonluk için geldim

Trabzonspor, daha önce anlaşmaya vardığı Fode Koita’yı renklerine bağladı. Bordo mavili kulüp, düzenlenen törenle Gine asıllı forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gineli oyuncu, “Trabzonspor’a şampiyonluk için geldim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonluk için geldim
Bordo mavili kulüp, daha önce anlaşmaya vardığı Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Fode Koita’yı hocamız Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda transfer ettik. Marek Hamsik ile de imza töreni yapacağız. Koita çok büyük bir kulübe geldi. Trabzonspor formasının ağırlığı var. Trabzonspor formasını taşımak kolay değil. Her sporcu bu yükün altında kalkamaz. Başarısızlığa asla tahammülü olmayan bir kulübüz. Sabır kelimesinin de pek anlam ifade etmediği bir camiayız. Bizi diğer camialardan özel kılan özelliğimiz bu. Koita, adım gibi eminim ki bu süreci başarıyla yönetecektir. Camiamıza, taraftarlarımıza hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor’da, bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri olacaktır” açıklamasını yaptı.

ÇOK ÇALIŞACAĞIM

  • Ahmet Ağaoğlu, Gineli golcüye “Taraftarlar kendisinden başarılı performans bekliyor. İmza atmadan bunun sözünü alabilir miyiz?” sorusunu yönetirken; Koita “Çok çalışacağım ve maksimum performans vereceğim. Bunun sözünü veriyorum” diyerek cevap verdi. Başkan Ağaoğlu “Koita, lige yabancı bir oyuncu değil. Kasımpaşa Kulübü’ne oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum” derken, 20 yaşındaki futbolcu da “Ben de Kasımpaşa’ya teşekkür ederim. Bir aile olarak buradayız. Herkese teşekkürlerimi sunarım” açıklamasını yaptı. Koita son olarak “Trabzonspor’da olduğum için çok mutluyum. Konsantre olacağım ve en iyi performansımı göstereceğim. Şampiyonluk için elimden gelenin fazlasını yapacağım” şeklinde konuştu. Koita, her imza töreninde klasikleşen forma bağışı kampanyasına katılarak 5 bin forma aldı. Koita, Trabzonspor’da 19 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.

MELLİNG İLE GÖRÜŞTÜK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Norveçli oyuncu Birger Meling ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu “Meling ile alakalı yabancı sınırlaması gelmeden önce görüştük. Biz de isim netleştiğinde birkaç hafta içinde bitiriyoruz. Hocamıza da şampiyonluk mücadelesinde olduğumuzu söyledik. Sorumluluk kendisinde. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde her şey netleşecektir” dedi.

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