Şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı, şimdi maç bile kazanamıyorlar

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Schalke 04 ise 11'inci hafta maçında FC Augsburg'a konuk oldu.

Suat Serdar'ın 32. dakikada kendi kalesine attığı golle FC Augsburg, Schalke 04 karşısında 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devrenin başında Schalke 04, 52. dakikada Benito Raman'ın ayağından maçı 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında bu kez Schalke 04, Nassim Boujellab'ın attığı golle deplasmanda 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanacak ve Schalke 04 sezonun ilk galibiyetini alacak diye beklenirken, 90+3'te sahneye çıkan Marco Richter, FC Augsburg'un ikinci gölünü rakip ağlara bıraktı ve maçın sonucunu da 2-2 olarak belirledi. Milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

FC Augsburg deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 27 maça çıktı. Bu sezon 11 maçın ardından aldığı 4 beraberlikle sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, tabelanın son sırası olan 18. sıraya demir attı.



