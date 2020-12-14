BUNDESLİGA

Şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı, şimdi maç bile kazanamıyorlar

Bir dönem şampiyonluk mücadelesi veren Schalke 04, Bundesliga'nın dibine demir attı. Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Alman ekibinin galibiyet hasreti 27 maça çıktı.

Haber Merkezi DHA
Schalke 04'lü futbolcular, Augsburg maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Schalke 04'lü futbolcular, Augsburg maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Schalke 04 ise 11'inci hafta maçında FC Augsburg'a konuk oldu.

Suat Serdar'ın 32. dakikada kendi kalesine attığı golle FC Augsburg, Schalke 04 karşısında 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devrenin başında Schalke 04, 52. dakikada Benito Raman'ın ayağından maçı 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında bu kez Schalke 04, Nassim Boujellab'ın attığı golle deplasmanda 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanacak ve Schalke 04 sezonun ilk galibiyetini alacak diye beklenirken, 90+3'te sahneye çıkan Marco Richter, FC Augsburg'un ikinci gölünü rakip ağlara bıraktı ve maçın sonucunu da 2-2 olarak belirledi. Milli futbolcumuz Ozan Kabak karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

FC Augsburg deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 27 maça çıktı. Bu sezon 11 maçın ardından aldığı 4 beraberlikle sadece 4 puanı bulunan Schalke 04, tabelanın son sırası olan 18. sıraya demir attı.


Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Milan'a galibiyet için yetmedi (ÖZET)
Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Milan'a galibiyet için yetmedi (ÖZET)

Serie A'nın 11. haftasında Milan sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya, hızlı başlayan konuk Parma, 13. dakikada Hernani ile öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı arka arkaya gollerİkinci yarının 56. dakikasında Parma, Kurtic ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi takımdan bu gole yanıt gecikmedi ve 58. dakikada Theo Hernandez farkı yeniden bire indirdi: 1-2.Karşılaşmanın son anlarına konuk Parma'nın üstünlüğüyle girilirken, Milan'da Hernandez 90 1.dakikada yeniden fileleri havalandırarak skora eşitliği getirdi: 2-2. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin eden gol oldu. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.Milan liderMilan, İtalya Serie A puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takımın, bu maçtaki puan kaybı, en yakın takipçisi Inter'in haftayı galibiyetle kapaması neticesinde Milan ve Inter arasındaki puan farkı da 3'e düştü. Parma ise ligde 5. beraberliğini alırken, 11 puanla 14. sırada yer aldı. Parma maçının son dakikalarında gelen golle evinde yenilmekten kurtulan Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de devam etti.Hakan Çalhanoğlu 1 asist yaptıMilan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu karşılaşmada 1 asistle oynadı. Kırmızı-siyahlıların İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ise sakatlığı sebebiyle bu maçta da yer alamadı.Ajax'ın yıldızı Quincy Promes bıçaklama suçundan tutuklandıMilan-Parma maç özetini izle

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu İb...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.