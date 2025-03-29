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Kasımpaşa zorlu Samsun deplasmanında üç puanı aldı: 0-2 (ÖZET)

Kasımpaşa zorlu Samsun deplasmanında üç puanı aldı: 0-2 (ÖZET)

18:1629/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kasımpaşa'nın gol sevinci.
Kasımpaşa'nın gol sevinci.

Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 38 yaparak 8. sıraya yükseldi. Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mamadou Fall ile 80. dakikada Nuno Da Costa attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-0 kazandı.


Lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mamadou Fall ile 80. dakikada Nuno Da Costa kaydetti.


Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 38 yaparak 8. sıraya yükseldi. Samsunspor 51 puanla 3. sırada kaldı.


Bir sonraki hafta Karadeniz ekibi Antalyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.


SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
Samsunspor - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Samsunspor
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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