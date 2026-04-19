Samsunspor-Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsunspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele beINSports1'den naklen yayınlanıyor.
İlk 11'ler
🔴 Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.
⚫️ Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El-Bilal Toure, Oh.
