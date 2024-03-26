Samsunspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor hazırlık maçı kapsamında bugün saat 16.00’da Çorum FK’yı konuk edecek. Karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. Peki, Samsunspor - Çorum FK hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
SAMSUNSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Çorum FK maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
SAMSUNSPOR - ÇORUM FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11'LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
5 Alim Öztürk
18 Zeki Yavru
28 Soner Gönül
37 Lubo Satka
10 Olivier Ntcham
11 Emre Kılınç
21 Carlo Holse
48 Taylan Antalyalı
88 Osman Çelik
36 Benito Raman
ÇORUM FK
27 Hasan Hüseyin Akınay
2 Kerem Kalafat
3 Loick Landre
5 Zargo Toure
39 Erkan Kaş
6 Ferhat Yazgan
14 Michal Nalepa
20 Hakan Barış
48 Ozan Sol
9 Thomas Verheijdt
29 Geraldo