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Spor

Samsunspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor hazırlık maçında 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşılaşacak. Çorum FK ile daha önce 1 kez karşı karşıya gelen Samsunspor bu maçtan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı. İki takımın karşılaşması ise bugün saat 16.00’da başlayacak. Peki, Samsunspor - Çorum FK hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

14:22 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 14:23 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Samsunspor hazırlık maçında 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşılaşacak.
Samsunspor hazırlık maçında 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşılaşacak.

Samsunspor hazırlık maçı kapsamında bugün saat 16.00’da Çorum FK’yı konuk edecek. Karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak. Peki, Samsunspor - Çorum FK hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Çorum FK maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

SAMSUNSPOR - ÇORUM FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

5 Alim Öztürk

18 Zeki Yavru

28 Soner Gönül

37 Lubo Satka

10 Olivier Ntcham

11 Emre Kılınç

21 Carlo Holse

48 Taylan Antalyalı

88 Osman Çelik

36 Benito Raman

ÇORUM FK

27 Hasan Hüseyin Akınay

2 Kerem Kalafat

3 Loick Landre

5 Zargo Toure

39 Erkan Kaş

6 Ferhat Yazgan

14 Michal Nalepa

20 Hakan Barış

48 Ozan Sol

9 Thomas Verheijdt

29 Geraldo




#Çorum FK
#Samsunspor
#1. Lig
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