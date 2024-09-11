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Spor

Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 5. hafta

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Konyaspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Samsunspor, ligde üst üste 3. galibiyetini alarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Konyaspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor’da hangi futbolcular eksik? İşte detaylar.

17:15 - 11/09/2024 Wednesday
Yeni Şafak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek.
5. haftasında Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor’a karşı evinde son galibiyetini 2005 yılında alan Samsunspor hem 3 puanın hem de bu serinin bozulması için sahada olacak. Peki, Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor - Konyaspor maçı 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Saat 17.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 Okan Kocuk

4 Rick Van Drongelen

16 Marc Bola

18 Zeki Yavru

37 Lubo Satka

6 Youssef Ait Bennasser

10 Olivier Ntcham

17 Kingsley Schindler

21 Carlo Holse

7 Arbnor Muja

9 Marius Mouandilmadji

KONYASPOR

27 Jakub Slowik

4 Adil Demirbağ

5 Uğurcan Yazğılı

12 Guilherme

24 Nikola Boranijasevic

9 Danijel Aleksic

10 Yusuf Erdoğan

16 Marko Jevtovic

35 Oğulcan Ülgün

8 Pedrinho

22 Umut Nayir

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ






#Samsunspor
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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