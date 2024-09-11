SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Konyaspor maçı 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Saat 17.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 Okan Kocuk
4 Rick Van Drongelen
16 Marc Bola
18 Zeki Yavru
37 Lubo Satka
6 Youssef Ait Bennasser
10 Olivier Ntcham
17 Kingsley Schindler
21 Carlo Holse
7 Arbnor Muja
9 Marius Mouandilmadji
KONYASPOR
27 Jakub Slowik
4 Adil Demirbağ
5 Uğurcan Yazğılı
12 Guilherme
24 Nikola Boranijasevic
9 Danijel Aleksic
10 Yusuf Erdoğan
16 Marko Jevtovic
35 Oğulcan Ülgün
8 Pedrinho
22 Umut Nayir