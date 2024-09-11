5. haftasında Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor’a karşı evinde son galibiyetini 2005 yılında alan Samsunspor hem 3 puanın hem de bu serinin bozulması için sahada olacak. Peki, Samsunspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.