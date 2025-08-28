Yeni Şafak
Samsunspor - Panathinaikos | Canlı izle - Canlı sonuç

17:4928/08/2025, الخميس
Eşleşmenin ilk maçından kare.
Eşleşmenin ilk maçından kare.

Temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor-Panathinaikos maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak.


Samsun'da oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bosnalı hakem Peljto düdük çalacak.


Kırmızı-beyazlılar en az iki farklı galibiyetle ayrılması halinde tur atlayan taraf olacak. Bir farklı galibiyet elde ettiği senaryoda maç uzatmalara gidecek.


SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Ntcham, Dimata, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski.


SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS CANLI İZLE
Samsunspor - Panathinaikos maçının canlı izlemek için

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS CANLI SKOR

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI
