Temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Samsunspor-Panathinaikos maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak.
Samsun'da oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Bosnalı hakem Peljto düdük çalacak.
Kırmızı-beyazlılar en az iki farklı galibiyetle ayrılması halinde tur atlayan taraf olacak. Bir farklı galibiyet elde ettiği senaryoda maç uzatmalara gidecek.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Ntcham, Dimata, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski.