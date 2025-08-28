Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor Panathinaikos'u geçemedi: Konferans Ligi'nde devam edecek

Samsunspor Panathinaikos'u geçemedi: Konferans Ligi'nde devam edecek

21:5628/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Kırmızı-beyazlılar bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.


Samsun'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken temsilcimiz Avrupa Ligi'ne veda etti.


Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Lig aşamasının belirleneceği kura çekimi yarın gerçekleşecek.


SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Musaba, Makoumbou, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic, Ioannidis.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.


22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.


23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.


38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.


42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.


45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.


Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
Samsunspor - Panathinaikos maçının özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI
#Samsunspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Panathinaikos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malatya'da az önce deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? İşte 28 Ağustos AFAD son depremler listesi