Temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Kırmızı-beyazlılar bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, 2-1 kaybedilen maçın rövanşında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.
Samsun'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlanırken temsilcimiz Avrupa Ligi'ne veda etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Lig aşamasının belirleneceği kura çekimi yarın gerçekleşecek.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Musaba, Makoumbou, Ntcham, Emre, Mouandilmadji.
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic, Ioannidis.
7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.
38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.
42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.
45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.