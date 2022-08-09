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Samsunspor’a Brezilyalı santrfor Douglas Tanque

1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque'yi kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi İHA
Samsunspor’a Brezilyalı santrfor Douglas Tanque
Douglas Tanque imzayı attı

1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonki 16. transferini hücum bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar Brezilyalı futbolcu Douglas Tanque ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Samsunspor’dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, son olarak Khor Fakkan forması giyen 28 yaşındaki santrfor oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Douglas Tanque kimdir?

Tam adı Douglas Willian Da Silva Souza Tanque olan 28 yaşındaki futbolcu, Guaratingueta’da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla Corinthians, Ponte Preta, Penapolense, Thespa Kusatsu Gunma, Cafetaleros De Tapachula, Albirex Niigata, Paços De Ferreira, Khor Fakkan formaları giydi. Profesyonel futbol kariyerinde 192 maça çıkan Douglas Tanque, 55 kez gol atma başarısı gösterdi.

  • 7 ülke 4 farklı kıtada top koşturdu
  • Tanque, Samsunspor’da forma giyerek kariyerindeki 7. farklı ülkede top koşturmuş olacak. Tanque ayrıca Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa Kıtalarında top koşturan nadir futbolculardan biri olarak da dikkat çekti.
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