Samsunspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular parkurlu ısınma, eğlenceli yarışma, yarı alanda oyun ve taktik çalışmalarını sürdürdü.

Antalyaspor deplasmanı için çalışmalarına devam eden Samsunspor'da cezalı durumda olan herhangi bir oyuncu bulunmazken, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Lubomir Satka'nın durumu ise henüz netlik kazanmadı.