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Samsunspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Samsunspor'da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

17:052/04/2025, Çarşamba
DHA
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Samsunspor antrenmanından kare.
Samsunspor antrenmanından kare.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığını atlatan Slovakyalı stoper oyuncusu Lubomir Satka'nın antrenmanlara katıldığı da belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular parkurlu ısınma, eğlenceli yarışma, yarı alanda oyun ve taktik çalışmalarını sürdürdü.


Antalyaspor deplasmanı için çalışmalarına devam eden Samsunspor'da cezalı durumda olan herhangi bir oyuncu bulunmazken, son oynadıkları Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıktan dolayı forma giyemeyen Lubomir Satka'nın durumu ise henüz netlik kazanmadı.


Aynı zamanda sakatlık durumu güncel olarak açıklanmayan Slovakyalı stoper oyuncusu Lubomir Satka'nın antrenmanlara katıldığı da belirtildi.






#Samsunspor
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig

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