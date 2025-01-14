Samsunspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Samsunspor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bir günlük iznin ardından hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bir günlük iznin ardından Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlılar, bu sabah teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma, koordinasyon ve jokerli dar alan oyun ile başladı.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Samsunspor, 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.
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